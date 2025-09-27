Animation compostage Égletons

Animation compostage Égletons samedi 27 septembre 2025.

Animation compostage

Ancienne école des Combes Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-16 2025-11-22 2025-12-05 2025-12-16

Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la Communauté de communes de Ventadour Egletons Monédières, en partenariat avec l’association MLAP, propose aux habitants de son territoire des animations gratuites sur le compostage. Ces ateliers, d’une durée d’1h30, visent à informer et guider les participants dans la pratique du compostage, qu’ils soient novices ou désireux de perfectionner leurs compétences.

Les participants pourront découvrir les fondamentaux du compostage, notamment ce qu’il est possible ou non de mettre dans un composteur, les techniques pour réussir son compost et la gestion des déchets verts.

A la fin de chaque atelier, chaque foyer recevra un guide du compostage ainsi qu’un brass’compost. Ils pourront également commander un composteur parmi deux modèles proposés à prix réduit par la Communauté de communes. .

Ancienne école des Combes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 53 52 94

English : Animation compostage

German : Animation compostage

Italiano :

Espanol : Animation compostage

L’événement Animation compostage Égletons a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières