Merlieux-et-Fouquerolles

Animation Conférence à Geodomia

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous le 6 juin de 9h30 à 12h00 à Geodomia à Merlieux-et-Fouquerolles pour une conférence sur le Rôle des villes, villages et jardins dans la protection de la nature .

Conférence animée par Catherine Lawnizack.

Gratuit, sur inscription au 03 23 80 32 20 ou par mail geodomia@aisne.fr

Rendez-vous le 6 juin de 9h30 à 12h00 à Geodomia à Merlieux-et-Fouquerolles pour une conférence sur le Rôle des villes, villages et jardins dans la protection de la nature .

Conférence animée par Catherine Lawnizack.

Gratuit, sur inscription au 03 23 80 32 20 ou par mail geodomia@aisne.fr .

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20

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English :

Join us on June 6 from 9.30am to 12.00pm at Geodomia in Merlieux-et-Fouquerolles for a conference on The role of towns, villages and gardens in protecting nature .

Hosted by Catherine Lawnizack.

Free of charge, registration on 03 23 80 32 20 or by e-mail: geodomia@aisne.fr

L’événement Animation Conférence à Geodomia Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard