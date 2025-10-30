Animation Contes à frissonner La Rochelle

Tour de la Chaîne Cours des Dames La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-10-30 16:00:00

fin : 2025-10-30 16:40:00

2025-10-30

A l’approche d’Halloween, venez découvrir les Contes à frissonner dans les tours de La Rochelle, à la tour de la Chaîne !

English : Event Contes à frissonner

In the run-up to Halloween, come and discover Tales to Shiver in the Towers of La Rochelle, at the Tour de la Chaîne!

German : Veranstaltung Contes à frissonner

Wenn Halloween naht, erleben Sie in den Türmen von La Rochelle, im Tour de la Chaîne, Märchen zum Schaudern!

Italiano :

Con l’avvicinarsi di Halloween, venite a scoprire i Racconti da brivido nelle Torri di La Rochelle, alla Tour de la Chaîne!

Espanol : Evento Contes à frissonner

Ahora que se acerca Halloween, venga a descubrir los Cuentos para estremecerse en las Torres de La Rochelle, ¡en la Tour de la Chaîne!

