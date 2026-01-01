Animation contes et chansons La Michpolinette Sainte-Marie
Chapelle Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-17 18:00:00
fin : 2026-01-17 19:00:00
2026-01-17
La Michpolinette (Michel Crespin Paul Maisonneuve) propose des contes et chansons de zanimaux qui s’adressent aux petits comme aux grands (tous publics à partir de 6 ans).
Accompagné à la guitare ou à l’orgue de barbarie, Michel invite les enfants à chanter tous ensemble. Paul dit des contes traditionnels revisités et fait participer les enfants qui s’en donnent à cœur joie.
Michel et Paul, copains depuis toujours, font profiter de leur complicité les spectateurs dans une ambiance à la fois d’écoute, de rêve et d’implication joyeuse.
La veillée dure 50 mn.
Accueil dès 17h30 avec vin chaud et chocolat chaud offerts. .
Chapelle Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 53 74 84
