Animation contes et chansons La Michpolinette Sainte-Marie

Animation contes et chansons La Michpolinette

Chapelle Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17 19:00:00

2026-01-17

La Michpolinette (Michel Crespin Paul Maisonneuve) propose des contes et chansons de zanimaux qui s’adressent aux petits comme aux grands (tous publics à partir de 6 ans).

Accompagné à la guitare ou à l’orgue de barbarie, Michel invite les enfants à chanter tous ensemble. Paul dit des contes traditionnels revisités et fait participer les enfants qui s’en donnent à cœur joie.

Michel et Paul, copains depuis toujours, font profiter de leur complicité les spectateurs dans une ambiance à la fois d’écoute, de rêve et d’implication joyeuse.

La veillée dure 50 mn.

Accueil dès 17h30 avec vin chaud et chocolat chaud offerts. .

Chapelle Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 53 74 84

