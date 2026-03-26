Animation costumée Arcachon Ville Impériale les accessoires de la mode de l’époque Arcachon
Animation costumée Arcachon Ville Impériale les accessoires de la mode de l’époque Arcachon samedi 4 avril 2026.
Animation costumée Arcachon Ville Impériale les accessoires de la mode de l’époque
Villa Régina Arcachon Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Animation costumée Second Empire axée sur l’Art de vivre des grands de ce monde. Culture, art de vivre, soins, transport, mode, récits de personnages illustres à la Villa Régina Arcachon. .
Villa Régina Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54
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English : Animation costumée Arcachon Ville Impériale les accessoires de la mode de l’époque
L’événement Animation costumée Arcachon Ville Impériale les accessoires de la mode de l’époque Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon
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