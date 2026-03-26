Animation costumée ArcachonnVille Impériale les accessoires de mode de l’époque

Villa Régina Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Animation costumée Second Empire axée sur l’Art de vivre des grands de ce monde. Culture, art de vivre, soins, transport, mode, récits de personnages illustres à la Villa Régina. .

Villa Régina Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

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English : Animation costumée ArcachonnVille Impériale les accessoires de mode de l’époque

L’événement Animation costumée ArcachonnVille Impériale les accessoires de mode de l’époque Arcachon a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Arcachon