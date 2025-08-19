Animation couture en collaboration avec le Cannelle Vintage Café Auxerre

Animation couture en collaboration avec le Cannelle Vintage Café

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-19

Fil des fées et le Cannelle Vintage Café vous invite à un atelier couture ultra cosy ! Envie de découvrir un nouveau lieu ? Envie de découvrir la couture ? Ou juste envie de faire de la couture dans un lieu cocooning ? Dans tous les cas, ici vous pourrez apprécié une petite douceur tout en pratiquant la couture* dans une ambiance conviviale. Ca vous tente ? Inscrivez-vous dès maintenant ??9 ?????????????? ???? ???? à ?????? ???? ????û?? ???? ?????? à ?????? au ????????????????1??. Dépêchez-vous les places sont limitées ! *Prêt de machine et fourniture d’accessoires de mercerie possible. Participation de 8€ pour la collation préparée par le Cannelle Vintage Café. .

auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 06 82 19

