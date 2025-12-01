Animation création de Boules de Noël Pandaventure Park

Chemin de Creisanguer Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Le Pandaventure Park vous invite à plonger dans la magie des fêtes avec un atelier créatif spécialement conçu pour les enfants. Ils pourront imaginer et fabriquer leur propre boule de Noël à accrocher fièrement sur le sapin. Deux sessions sont proposées le 20 décembre à 15h et le 21 décembre à 15h. L’activité est entièrement gratuite, sans supplément de prix.

L’inscription est obligatoire et peut se faire par téléphone, par mail ou directement via les réseaux sociaux.

Un moment ludique et festif à partager en famille pensez à réserver ! ✨ .

Chemin de Creisanguer Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 04 88

English :

L’événement Animation création de Boules de Noël Pandaventure Park Bénodet a été mis à jour le 2025-12-08 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET