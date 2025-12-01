Animation création de Boules de Noël Pandaventure Park Bénodet
2025-12-20 15:00:00
2025-12-21
2025-12-20 2025-12-21
Le Pandaventure Park vous invite à plonger dans la magie des fêtes avec un atelier créatif spécialement conçu pour les enfants. Ils pourront imaginer et fabriquer leur propre boule de Noël à accrocher fièrement sur le sapin. Deux sessions sont proposées le 20 décembre à 15h et le 21 décembre à 15h. L’activité est entièrement gratuite, sans supplément de prix.
L’inscription est obligatoire et peut se faire par téléphone, par mail ou directement via les réseaux sociaux.
Un moment ludique et festif à partager en famille pensez à réserver ! ✨ .
Chemin de Creisanguer Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 04 88
