Animation culinaire à la Biocoop L’arbre à pain Biocoop L’Arbre à pain Aurillac

Animation culinaire à la Biocoop L’arbre à pain Mercredi 1 octobre, 16h00 Biocoop L’Arbre à pain Cantal

Accès libre

Début : 2025-10-01T16:00:00 – 2025-10-01T18:00:00

Fin : 2025-10-01T16:00:00 – 2025-10-01T18:00:00

16H à 18H : atelier culinaire à partir de produits bio et locaux avec intervention de Céline Bertrand de Casarosa

Tout le mois d’octobre : animations surprises, dégustations, visites …

Biocoop L’Arbre à pain 150 Avenue du Général Leclerc – 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Venez participer à un atelier culinaire à partir de produits bio et locaux