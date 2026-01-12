Animation culinaire autour de la raviole et de la truffe Salle des fêtes Eymeux Eymeux
Animation culinaire autour de la raviole et de la truffe
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 16:00:00
2026-02-08
Au programme de cette rencontre
Marché de producteurs
Repas raviole truffe à 14€
Animation culinaire avec le cheffe Ameline
Confection de la raviole par les Ravioleuses d’Eymeux
.
Salle des fêtes Eymeux 800 Rue du Vercors Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 82 33
English :
On the program:
Farmers’ market
Truffle raviole meal at 14?
Culinary entertainment with chef Ameline
Raviole-making by Les Ravioleuses d?Eymeux
