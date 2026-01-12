Animation culinaire autour de la raviole et de la truffe Salle des fêtes Eymeux Eymeux

Animation culinaire autour de la raviole et de la truffe

Salle des fêtes Eymeux 800 Rue du Vercors Eymeux Drôme

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

2026-02-08

Au programme de cette rencontre

Marché de producteurs

Repas raviole truffe à 14€

Animation culinaire avec le cheffe Ameline

Confection de la raviole par les Ravioleuses d’Eymeux

Salle des fêtes Eymeux 800 Rue du Vercors Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 82 33

English :

On the program:

Farmers’ market

Truffle raviole meal at 14?

Culinary entertainment with chef Ameline

Raviole-making by Les Ravioleuses d?Eymeux

