[Animation culture]: Philo et art ! Sancerre
[Animation culture]: Philo et art ! Sancerre dimanche 26 avril 2026.
[Animation culture]: Philo et art !
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Grace à la Petite Maison de la Culture venez redécouvrir la philo et les arts !
Grace à la Petite Maison de la Culture venez redécouvrir la philo et les arts ! .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
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English :
Thanks to La Petite Maison de la Culture, come and rediscover philosophy and the arts!
L’événement [Animation culture]: Philo et art ! Sancerre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois