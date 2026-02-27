[Animation culture]: Philo et art !

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Grace à la Petite Maison de la Culture venez redécouvrir la philo et les arts !

Grace à la Petite Maison de la Culture venez redécouvrir la philo et les arts ! .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

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English :

Thanks to La Petite Maison de la Culture, come and rediscover philosophy and the arts!

L’événement [Animation culture]: Philo et art ! Sancerre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois