[Animation culture]: Philo et art ! Sancerre

[Animation culture]: Philo et art ! Place Saint-Père Sancerre 2026-05-24

[Animation culture]: Philo et art ! Sancerre dimanche 24 mai 2026.

[Animation culture]: Philo et art !

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Grace à la Petite Maison de la Culture venez redécouvrir la philo et les arts !
Grace à la Petite Maison de la Culture venez redécouvrir la philo et les arts !   .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire   petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

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English :

Thanks to La Petite Maison de la Culture, come and rediscover philosophy and the arts!

L’événement [Animation culture]: Philo et art ! Sancerre a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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