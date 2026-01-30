ANIMATION DANS LA PEAU D’UN JOURNALISTE Grenade

ANIMATION DANS LA PEAU D’UN JOURNALISTE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Dans le cadre de l’exposition Pris dans la toile, impact numérique , la Bibliothèque Municipale de Grenade accueille plusieurs animations autour de l’éducation aux médias.

La bibliothèque vous propose un atelier d’éducation aux médias pour les enfants de 9 à 12 ans, intitulé Dans la peau d’un journaliste , pour découvrir les métiers de la presse et les notions de base du journalisme Qu’est-ce qu’une information ? Comment est créée une information ?

Cet atelier est animé par une conseillère numérique de la Médiathèque Départementale. 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 bibliotheque@grenade-mairie.fr

As part of the Pris dans la toile, impact numérique (Caught in the web, digital impact) exhibition, the Grenada Municipal Library is hosting several events focusing on media literacy.

