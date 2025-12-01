Animation Dans l’Atelier du Père Noël à Niort Niort

Animation Dans l’Atelier du Père Noël à Niort

1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-24 2025-12-30 2025-12-31

Le Père Noël compte sur ses lutins pour mener à bien sa mission livrer tous les jouets aux enfants pour Noël. Pour cela, il faut préparer sa hotte avec les bons cadeaux pour chaque personne de la famille et surtout vous glisser discrètement dans la maison jusqu’au sapin… A vous de jouer pour avancer dans le noir à tâtons, sans réveiller la maisonnée et reconnaître le bon cadeau dans la hotte. Tous vos sens sont en éveil pour aider le Père-Noël dans sa tournée. Et une fois Noël terminé, il faudra bientôt penser à préparer la prochaine distribution…

Tarif

6€/ personne

20€/ 2 adultes + 2 enfants .

1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79

