Animation Dans l’ombre des histoires Musée de Valence Valence

Animation Dans l’ombre des histoires

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Venez partager en famille un temps interactif et créatif autour de livres atypiques et d’un théâtre d’ombres. Manipulez, inventez, racontez, jouez !

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Come and share an interactive and creative family time around unusual books and a shadow theater. Manipulate, invent, tell, play!

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Verbringen Sie mit Ihrer Familie eine interaktive und kreative Zeit rund um atypische Bücher und ein Schattentheater. Manipulieren Sie, erfinden Sie, erzählen Sie, spielen Sie!

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Venite a condividere un momento interattivo e creativo con la vostra famiglia intorno a libri insoliti e a un teatro delle ombre. Manipolate, inventate, raccontate e giocate!

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



Venga a compartir en familia un momento interactivo y creativo en torno a libros insólitos y un teatro de sombras. Manipule, invente, cuente y juegue

L’événement Animation Dans l’ombre des histoires Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme