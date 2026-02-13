Animation dans une classe d’antan, Musée des écoles, Lille

Animation dans une classe d’antan Samedi 7 mars, 14h00 Musée des écoles Nord

Inscription sur réservation téléphonique : 07 66 90 03 29 – Tarifs : 5,00 € / personne ; 2;00 € /enfant de 6 à 11 ans. *Pas de carte bleue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:15:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:15:00+01:00

À pied, à vélo, en transports en commun : VENEZ DONC AU MUSÉE DES ÉCOLES !

Vous retrouverez votre âme d’enfant et prendrez place sur les bancs d’une salle de classe comme on le faisait en 1930.

Vous pourrez même mettre une blouse grise.

Vous découvrirez une classe à l’ancienne avec toute son ambiance, de cire, de craie, d’encre violette, de porte-plumes et buvards, ça vous intéresse ? Le Maître d’école vous expliquera ces objets d’autrefois et authentiques qui ont marqué votre enfance (ou celle de vos parents et grands-parents).

* N’hésitez pas, vous ferez une dictée à la plume et à l’encre violette, pour le fun. (challenge : entrée remboursée si 0 faute)

* En prime, vous verrez 3 expos intitulées : « Les buvards publicitaires », »Roger Salengro, maire de 1925 à 1936 », »Beffroi de Lille »

* Une autre surprise vous attend : un goûter à l’ancienne.

Musée des écoles 2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 90 03 29 »}]

Venez découvrir une classe à l’ancienne avec son ambiance, le samedi 7 mars. Le Maître d’école vous expliquera tout.* Vous ferez une dictée à la plume et à l’encre. * En prime, vous verrez 3 expos. musée classe d’autrefois

Guy Pioda