ANIMATION DANSANTE – Amélie-les-Bains-Palalda, 4 juin 2025 17:00, Amélie-les-Bains-Palalda.

Pyrénées-Orientales

ANIMATION DANSANTE Place de la République Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 17:00:00

fin : 2025-06-04 19:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Animation dansante sur la Place de la République.

Venez profiter de l’ambiance festive et conviviale !

.

Place de la République

Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Dance entertainment on Place de la République.

Come and enjoy the festive atmosphere!

German :

Tanzanimation auf dem Place de la République.

Genießen Sie die festliche und gesellige Atmosphäre!

Italiano :

Animazione danzante in Place de la République.

Venite a godervi l’atmosfera di festa!

Espanol :

Espectáculo de baile en la Place de la République.

Venga y disfrute del ambiente festivo

L’événement ANIMATION DANSANTE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-05-21 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR