ANIMATION DANSANTE Amélie-les-Bains-Palalda
ANIMATION DANSANTE Amélie-les-Bains-Palalda mardi 2 septembre 2025.
ANIMATION DANSANTE
Rue piétonne du Casino Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 17:00:00
fin : 2025-09-02 19:00:00
Date(s) :
2025-09-02
Animation dansante dans la rue piétonne avec Miss Kô.
Venez profiter de l’ambiance festive et conviviale !
.
Rue piétonne du Casino Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Dance entertainment in the pedestrian street with Miss Kô.
Come and enjoy the festive atmosphere!
German :
Tanzanimation in der Fußgängerzone mit Miss Kô.
Genießen Sie die festliche und gesellige Atmosphäre!
Italiano :
Intrattenimento danzante nella via pedonale con Miss Kô.
Venite a godervi l’atmosfera festosa e amichevole!
Espanol :
Animación de baile en la calle peatonal con Miss Kô.
Ven a disfrutar de un ambiente festivo y agradable
L’événement ANIMATION DANSANTE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-08-05 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR