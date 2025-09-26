ANIMATION DANSANTE Amélie-les-Bains-Palalda

Début : 2025-09-26 17:00:00

fin : 2025-09-26 19:00:00

Animation dansante dans la rue piétonne.

Venez profiter de l’ambiance festive et conviviale !

Rue piétonne du Casino Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Dance entertainment in the pedestrian street.

Come and enjoy the festive atmosphere!

German :

Tanzanimation in der Fußgängerzone.

Genießen Sie die festliche und gesellige Atmosphäre!

Italiano :

Intrattenimento danzante nella via pedonale.

Venite a godervi l’atmosfera festosa e amichevole!

Espanol :

Animación de baile en la calle peatonal.

Venga y disfrute de un ambiente festivo y agradable

