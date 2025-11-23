Animation dansante Plumelin

Animation dansante Plumelin samedi 20 décembre 2025.

Parking de la mairie Plumelin Morbihan

2025-12-20
2025-12-20

2025-12-20

De 18h30 à 20h30. Danse en ligne, cercle circassien, bourrée et cochinchine. Café gratuit. Participation libre. En cas de pluie, prestation à la salle polyvalente.   .

Parking de la mairie Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 7 70 40 13 46 

