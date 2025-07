Animation danse africaine La Guinguette du Petit Bois de Vezins Isigny-le-Buat

Animation danse africaine La Guinguette du Petit Bois de Vezins Isigny-le-Buat dimanche 20 juillet 2025.

Animation danse africaine

La Guinguette du Petit Bois de Vezins 55 le barrage de Vezins Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 15:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Préparez-vous à faire chauffer le sol du Petit Bois de Vezins !

La Guinguette accueille l’association Ayan Tolo, née à Poilley (35), pour une animation danse africaine pleine de feu, de joie et de rythmes venus d’ailleurs.

Fondée par Attini, percussionniste et chanteur reggae originaire de Côte d’Ivoire, et Marjolaine Chaignon, l’association œuvre toute l’année à promouvoir la culture africaine, le bien vivre ensemble et l’ouverture d’esprit à travers des cours de danse, de djembé et des événements festifs pour petits et grands.

Attini et Randy, danseur solaire ivoirien, vous embarquent dans une initiation conviviale à la danse africaine. Ambiance chaleureuse garantie ! Un moment de partage et de joie collective, ouvert à tous curieux, danseur·se·s débutant·es, enfants, spectateur·rices en quête de rythme et de sourires.

Venez vibrer, danser, vous amuser et faire battre votre cœur au tempo du djembé !

Entrée libre Chapeau pour les artistes Buvette et restauration sur place en continu.

Préparez-vous à faire chauffer le sol du Petit Bois de Vezins !

La Guinguette accueille l’association Ayan Tolo, née à Poilley (35), pour une animation danse africaine pleine de feu, de joie et de rythmes venus d’ailleurs.

Fondée par Attini, percussionniste et chanteur reggae originaire de Côte d’Ivoire, et Marjolaine Chaignon, l’association œuvre toute l’année à promouvoir la culture africaine, le bien vivre ensemble et l’ouverture d’esprit à travers des cours de danse, de djembé et des événements festifs pour petits et grands.

Attini et Randy, danseur solaire ivoirien, vous embarquent dans une initiation conviviale à la danse africaine. Ambiance chaleureuse garantie ! Un moment de partage et de joie collective, ouvert à tous curieux, danseur·se·s débutant·es, enfants, spectateur·rices en quête de rythme et de sourires.

Venez vibrer, danser, vous amuser et faire battre votre cœur au tempo du djembé !

Entrée libre Chapeau pour les artistes Buvette et restauration sur place en continu. .

La Guinguette du Petit Bois de Vezins 55 le barrage de Vezins Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 6 44 97 88 63 liseker@gmail.com

English : Animation danse africaine

Get ready to heat up the Petit Bois de Vezins!

La Guinguette welcomes the Ayan Tolo association, born in Poilley (35), for an African dance event full of fire, joy and rhythms from elsewhere.

Founded by Attini, a percussionist and reggae singer originally from Côte d?Ivoire, and Marjolaine Chaignon, the association works year-round to promote African culture, good living together and open-mindedness through dance and djembe lessons, and festive events for young and old.

Attini and Randy, a sunny dancer from Côte d’Ivoire, take you on a convivial initiation to African dance. A warm atmosphere guaranteed! A moment of sharing and collective joy, open to all: the curious, beginner dancers, children, spectators in search of rhythm and smiles.

Come vibrate, dance, have fun? and make your heart beat to the beat of the djembe!

Free admission ? Hats off to the artists Continuous refreshments and food on site.

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, den Boden des Petit Bois de Vezins zu heizen!

Die Guinguette empfängt den Verein Ayan Tolo aus Poilley (35) für eine afrikanische Tanzveranstaltung voller Feuer, Freude und Rhythmen aus anderen Ländern.

Der Verein wurde von Attini, einem Perkussionisten und Reggae-Sänger von der Elfenbeinküste, und Marjolaine Chaignon gegründet und fördert das ganze Jahr über die afrikanische Kultur, das gute Zusammenleben und die Offenheit des Geistes durch Tanz- und Djembe-Kurse und festliche Veranstaltungen für Groß und Klein.

Attini und Randy, ein Sonnentänzer von der Elfenbeinküste, nehmen Sie mit auf eine gesellige Einführung in den afrikanischen Tanz. Eine herzliche Atmosphäre ist garantiert! Ein Moment des Teilens und der gemeinsamen Freude, der allen offen steht: Neugierigen, Tanzanfängern, Kindern und Zuschauern, die auf der Suche nach Rhythmus und Lächeln sind.

Tanzen Sie mit und lassen Sie Ihr Herz im Takt der Djembe schlagen!

Der Eintritt ist frei ? Hut für die Künstler Durchgehend Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Preparatevi a riscaldare il Petit Bois de Vezins!

La Guinguette accoglie l’associazione Ayan Tolo, con sede a Poilley (35), per uno spettacolo di danza africana pieno di fuoco, gioia e ritmi d’altrove.

Fondata da Attini, percussionista e cantante reggae della Costa d’Avorio, e da Marjolaine Chaignon, l’associazione lavora tutto l’anno per promuovere la cultura africana, la convivenza e l’apertura mentale attraverso lezioni di danza e djembe ed eventi festivi per grandi e piccini.

Attini e Randy, danzatore del sole della Costa d’Avorio, vi accompagnano in una simpatica introduzione alla danza africana. Un’atmosfera calorosa garantita! Un momento di condivisione e gioia collettiva, aperto a tutti: curiosi, ballerini principianti, bambini, spettatori in cerca di ritmo e sorrisi.

Venite, ballate, divertitevi e fate battere il cuore al ritmo del djembe!

Ingresso gratuito ? Tanto di cappello agli artisti Rinfresco e cibo a disposizione per tutto il giorno.

Espanol :

¡Prepárate para calentar el Petit Bois de Vezins!

La Guinguette recibe a la asociación Ayan Tolo, con sede en Poilley (35), para un espectáculo de danza africana lleno de fuego, alegría y ritmos de otros lugares.

Fundada por Attini, percusionista y cantante de reggae de Costa de Marfil, y Marjolaine Chaignon, la asociación trabaja todo el año para promover la cultura africana, la convivencia y la apertura de espíritu a través de clases de danza y djembé y actos festivos para grandes y pequeños.

Attini y Randy, bailarín del sol de Costa de Marfil, te iniciarán amistosamente en la danza africana. Un ambiente cálido garantizado Un momento de intercambio y alegría colectiva, abierto a todos: curiosos, bailarines principiantes, niños, espectadores en busca de ritmo y sonrisas.

Acompáñenos, baile, diviértase… ¡y haga latir su corazón al ritmo del djembé!

Entrada gratuita ? Nos quitamos el sombrero ante los artistas Refrescos y comida disponibles durante todo el día.

L’événement Animation danse africaine Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2025-07-11 par OT MSM Normandie BIT Genêts