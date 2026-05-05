Animation danse bretonne Erquy
Animation danse bretonne Erquy mardi 11 août 2026.
Erquy
Animation danse bretonne
Halles Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Cours de danse bretonne pour débutants et confirmés animé par Marie-France Meffray.
Organisé par Les Lavandières Erquy .
Halles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 24 16 45
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English :
L’événement Animation danse bretonne Erquy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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