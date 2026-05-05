Erquy

Animation danse bretonne

Halles Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Cours de danse bretonne pour débutants et confirmés animé par Marie-France Meffray.

Organisé par Les Lavandières Erquy .

Halles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 24 16 45

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English :

L’événement Animation danse bretonne Erquy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor