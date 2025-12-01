Animation danse bretonne Le Pouliguen
Animation danse bretonne Le Pouliguen dimanche 21 décembre 2025.
Animation danse bretonne
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 11:30:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Le groupe de danse Loisirs vous présentera des danses bretonnes. .
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 59 22 37 fetebretonne@gmail.com
English :
L’événement Animation danse bretonne Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44