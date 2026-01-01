Animation danse Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

Animation danse

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

L’année commence en dansant avec l’accordoniste !

1h de danse pour tous à partir de 60 ans… mais dérogation possible !



Un moment convivial, joyeux et plein d’énergie au profit de l’association De la magie pour Leny .

+33 7 70 28 04 36

Start the year dancing with the accordionist!

1 hour of dancing for everyone over 60… but exceptions are possible!



A convivial, joyful and energetic moment in aid of the De la magie pour Leny association.

