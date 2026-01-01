Animation danse Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay
Animation danse Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay samedi 10 janvier 2026.
Animation danse
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
L’année commence en dansant avec l’accordoniste !
1h de danse pour tous à partir de 60 ans… mais dérogation possible !
Un moment convivial, joyeux et plein d’énergie au profit de l’association De la magie pour Leny .
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 04 34
English :
Start the year dancing with the accordionist!
1 hour of dancing for everyone over 60… but exceptions are possible!
A convivial, joyful and energetic moment in aid of the De la magie pour Leny association.
