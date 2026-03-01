Animation d’arbres têtards la Navrette Longny les Villages

Animation d’arbres têtards

la Navrette Moulicent Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Ce sera l’occasion d’apprendre les gestes techniques (réalisés par un arboriste grimpeur), de visualiser quelle taille effectuer sur quelle trogne et dans quel intérêt, cette pratique patrimoniale étant très favorable à la biodiversité.

Rendez-vous mercredi 11 mars à 14h à la Navrette, Moulicent, 61290 Longny-les-Villages.

Merci de vous inscrire avant le 9 mars auprès de mariette.petitjean@parc-naturel-perche.fr .

la Navrette Moulicent Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 85 36 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Animation d’arbres têtards Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-03 par PNRP