Animation d’astronomie au Camping Armor Loisirs Camping Armor Loisirs Trébeurden

Animation d’astronomie au Camping Armor Loisirs Lundi 28 juillet, 15h00 Camping Armor Loisirs Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-28T15:00:00 – 2025-07-28T23:59:00

Fin : 2025-07-28T15:00:00 – 2025-07-28T23:59:00

Une nuit sous les étoiles, c’est une animation d’astronomie proposée par un club d’astronomie local et hébergée par le camping. Une animation spéciale dans l’après-midi sera suivie d’une soirée d’observation des étoiles à la tombée de la nuit. Si le temps le permet, vous pourrez observer dans des télescopes et lunettes des étoiles doubles, des nébuleuses, des amas stellaires, des galaxies lointaines et les autres merveilles du ciel.

Pour d’autres soirées d’astronomie en camping, rendez-vous sur https://www.afastronomie.fr/ete-culturel-une-nuit-sous-les-etoiles-au-camping

Camping Armor Loisirs 38 Rue de Kernévez, 22560 Trébeurden Trébeurden 22560 Côtes-d'Armor Bretagne

©Olivier Hodasava /AFA