ANIMATION DE CARNAVAL Thuir vendredi 24 avril 2026.
ANIMATION DE CARNAVAL
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
2026-04-24
Cette animation est reportée au 24 avril
Animation de Carnaval du service enfance et jeunesse de la communauté de communes des Aspres à Thuir le 6/03/26 après-midi pour diffusion et partage.
Nous vous attendons en nombre pour un moment festif sur le…
Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 04 14
English :
This event has been postponed to April 24
Carnival animation by the children and youth department of the communauté de communes des Aspres in Thuir on 6/03/26 afternoon for distribution and sharing.
We look forward to seeing many of you there for a…
