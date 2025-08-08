Animation de cour d’école – Ecole Maternelle Pascal Lafaye Ecole maternelle Pascal Lafaye Rennes

Animation de cour d’école – Ecole Maternelle Pascal Lafaye Ecole maternelle Pascal Lafaye Rennes Vendredi 8 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Et si la cour d’école devenait un terrain d’aventure créative ? Venez partager un moment ludique et chaleureux en famille, au cœur de l’école Pascal Lafaye !

Avec Centre Social Carrefour 18 et l’Association Lire & Délire, venez découvrir la cour de l’école maternelle Pascal Lafaye autour d’un atelier ludique brico-livre!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-08T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-08T17:30:00.000+02:00

Ecole maternelle Pascal Lafaye 13, boulevard du Portugal 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine