Animation de cour d’école Ecole maternelle Pascal Lafaye Rennes Jeudi 7 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Animation de la cour de l’école !

Avec Centre Social Carrefour 18 et l’Association Lire & Délire, venez découvrir la cour de l’école maternelle Pascal Lafaye autour d’un atelier ludique brico-livre!

Début : 2025-08-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-07T16:00:00.000+02:00

Ecole maternelle Pascal Lafaye 13, boulevard du Portugal 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine