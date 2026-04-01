Escamps

Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité

Escamps Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Une balade dans la nature pour observer et s'émerveiller ponctuée de petits ateliers pour comprendre son fonctionnement et réfléchir à sa préservation.

Une balade dans la nature pour observer et s'émerveiller ponctuée de petits ateliers pour comprendre son fonctionnement et réfléchir à sa préservation.

.

Escamps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A nature walk to observe and marvel at, punctuated by small workshops to understand how it works and think about its preservation.

L’événement Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité Escamps a été mis à jour le 2026-04-06 par OT CVL Castelnau-Montratier