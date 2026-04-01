Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité Escamps
Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité Escamps samedi 25 avril 2026.
Escamps
Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité
Escamps Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Une balade dans la nature pour observer et s'émerveiller ponctuée de petits ateliers pour comprendre son fonctionnement et réfléchir à sa préservation.
Une balade dans la nature pour observer et s'émerveiller ponctuée de petits ateliers pour comprendre son fonctionnement et réfléchir à sa préservation.
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Escamps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12
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English :
A nature walk to observe and marvel at, punctuated by small workshops to understand how it works and think about its preservation.
L’événement Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité Escamps a été mis à jour le 2026-04-06 par OT CVL Castelnau-Montratier