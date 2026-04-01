Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité Escamps

Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité Escamps

Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité Escamps samedi 25 avril 2026.

Ville : 46230 Escamps

Département : Lot

Début : 2026-04-25T14:00:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Escamps

Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité

Escamps Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Une balade dans la nature pour observer et s'émerveiller ponctuée de petits ateliers pour comprendre son fonctionnement et réfléchir à sa préservation.

Une balade dans la nature pour observer et s'émerveiller ponctuée de petits ateliers pour comprendre son fonctionnement et réfléchir à sa préservation.

  .

Escamps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A nature walk to observe and marvel at, punctuated by small workshops to understand how it works and think about its preservation.

L’événement Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité Escamps a été mis à jour le 2026-04-06 par OT CVL Castelnau-Montratier