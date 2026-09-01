Animation de la LPO : Brame du cerf (COMPLET) Labastide-du-Vert
vendredi 25 septembre 2026 · Labastide-du-Vert
Informations pratiques
Labastide-du-Vert
Animation de la LPO : Brame du cerf (COMPLET)
Labastide-du-Vert Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Chaque année à a saison des amours, la forêt résonne le brame du cerf
Chaque année à a saison des amours, la forêt résonne le brame du cerf. Venez à la rencontre du cerf élaphe, le plus grand mammifère de nos forêts.
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Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie +33 6 01 75 40 05
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English :
Every year during mating season, the forest echoes with the bellowing of the stags
L’événement Animation de la LPO : Brame du cerf (COMPLET) Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cahors – Vallée du Lot