Informations pratiques

Labastide-du-Vert

Animation de la LPO : Brame du cerf (COMPLET)

Labastide-du-Vert Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Chaque année à a saison des amours, la forêt résonne le brame du cerf

Chaque année à a saison des amours, la forêt résonne le brame du cerf. Venez à la rencontre du cerf élaphe, le plus grand mammifère de nos forêts.

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Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie +33 6 01 75 40 05

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English :

Every year during mating season, the forest echoes with the bellowing of the stags

L’événement Animation de la LPO : Brame du cerf (COMPLET) Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cahors – Vallée du Lot