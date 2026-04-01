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Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins Douelle

Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins Douelle

Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins Douelle dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Place des écoles

Ville : 46140 Douelle

Département : Lot

Début : 2026-04-12T09:15:00

Fin : 2026-04-12T

Heure de début : 09:15:00

Tarif : Gratuit

Douelle

Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins

Place des écoles Douelle Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:15:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Identification et comptage des oiseaux du jardin à Douelle

Identification et comptage des oiseaux du jardin à Douelle. Rdv à 9h15 devant l'école de Douelle. Prenez vos jumelles, un carnet et un stylo.

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Place des écoles Douelle 46140 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12 

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English :

Identification and counting of garden birds at Douelle

L’événement Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins Douelle a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Cahors Vallée du Lot

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