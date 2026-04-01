Douelle

Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins

Place des écoles Douelle Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:15:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Identification et comptage des oiseaux du jardin à Douelle

Identification et comptage des oiseaux du jardin à Douelle. Rdv à 9h15 devant l'école de Douelle. Prenez vos jumelles, un carnet et un stylo.

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Place des écoles Douelle 46140 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12

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English :

Identification and counting of garden birds at Douelle

L’événement Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins Douelle a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Cahors Vallée du Lot