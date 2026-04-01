Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins Douelle
Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins Douelle dimanche 12 avril 2026.
Douelle
Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins
Place des écoles Douelle Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:15:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Identification et comptage des oiseaux du jardin à Douelle
Identification et comptage des oiseaux du jardin à Douelle. Rdv à 9h15 devant l'école de Douelle. Prenez vos jumelles, un carnet et un stylo.
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Place des écoles Douelle 46140 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12
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English :
Identification and counting of garden birds at Douelle
L’événement Animation de la LPO Identification et comptage des oiseaux des jardins Douelle a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Cahors Vallée du Lot
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