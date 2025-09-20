Animation de lavandière Musée des Tres Cantous Cahuzac-sur-Vère

Animation de lavandière 20 et 21 septembre Musée des Tres Cantous Tarn

Animation comprise dans le billet d’entrée, avec la visite d’une des 2 collections. Tarif : 10€ par adulte, 5€ par enfant. Visite avec un guide, à 15h ou 16h30.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans le quotidien d’antan avec Bénédicte, la lavandière de Cahuzac-sur-Vère, qui proposera une animation historique autour de son métier, au musée des Tres Cantous.

Une manière vivante et originale de célébrer le patrimoine !

Pour conclure votre visite, un verre d’hypocras vous sera offert.

Musée des Tres Cantous 85 Rte des Très Cantous, 81600 Broze Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie 0581024489 https://www.museedestrescantous.com https://www.instagram.com/museedestrescantous/ Nous sommes un musée d’histoire comprenant deux collections permanentes. La première retrace le génie des viticulteurs et tout ce qui a trait à la vigne et au vin, de la plantation à la vendange, en passant par les arts de la table et la mise en bouteille ; et la deuxième collection montre la vie quotidienne autour des années 1900, avec ses métiers traditionnels, son école et le mode de vie dans nos campagnes. Parking voiture et autocar, accès possible pour les personnes en situation de handicap

© CVV Invincible Vigneron et Katell CT