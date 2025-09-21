Animation de l’orgue Eglise de Domloup Domloup

Animation de l'orgue Eglise de Domloup Domloup

Animation de l’orgue Eglise de Domloup Domloup dimanche 21 septembre 2025.

Animation de l’orgue Dimanche 21 septembre, 14h30 Eglise de Domloup Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’association des Amis de l’orgue, de la musique et du chant chorale mettra à l’honneur l’orgue de l’église Saint-Loup.

Eglise de Domloup 3 rue du Petit Bois – 35140 Domloup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne
L’association des Amis de l’orgue, de la musique et du chant chorale mettra à l’honneur l’orgue de l’église Saint-Loup.

Pays de Châteaugiron Tourisme