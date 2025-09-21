Animation de l’orgue Eglise de Domloup Domloup

Animation de l’orgue Dimanche 21 septembre, 14h30 Eglise de Domloup Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’association des Amis de l’orgue, de la musique et du chant chorale mettra à l’honneur l’orgue de l’église Saint-Loup.

Eglise de Domloup 3 rue du Petit Bois – 35140 Domloup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

