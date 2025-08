Animation de médiation « Chiens de protection de troupeaux et mise en situation » Col du Soulor Maison du Soulor Arrens-Marsous

Animation de médiation « Chiens de protection de troupeaux et mise en situation » Col du Soulor Maison du Soulor Arrens-Marsous jeudi 7 août 2025.

Animation de médiation « Chiens de protection de troupeaux et mise en situation »

Col du Soulor Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 14:00:00

fin : 2025-08-07 18:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Animation de médiation sur le thème des chiens de protection des troupeaux (patous).

En présence d’une éleveuse, d’un technicien de la Pastorale Pyrénéenne et des médiateurs du Parc national des Pyrénées.

Au programme de l’après-midi

– mise en situation avec les chiens de protection et le troupeau de brebis ;

– suivie d’une projection ciné-débat du film « Rasco et nous » (documentaire d’1h sur les chiens de protection de troupeaux).

– Animation gratuite.

– Réservation par téléphone. .

Col du Soulor Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

English :

Mediation animation on the theme of herd protection dogs (patous).

In the presence of a herder, a technician from Pastorale Pyrénéenne and mediators from the Pyrenees National Park.

Afternoon program:

– role-playing with protection dogs and a flock of ewes;

– followed by a screening of the film « Rasco et nous » (a 1-hour documentary on guard dogs).

German :

Mediationsanimation zum Thema Herdenschutzhunde (Patous).

In Anwesenheit einer Viehzüchterin, eines Technikers der Pastorale Pyrénéenne und der Mediatoren des Nationalparks der Pyrenäen.

Auf dem Programm des Nachmittags :

– situationsdarstellung mit den Schutzhunden und der Schafherde ;

– gefolgt von einer Filmvorführung mit anschließender Diskussion des Films « Rasco et nous » (ein einstündiger Dokumentarfilm über Herdenschutzhunde).

Italiano :

Attività di mediazione sul tema dei cani da protezione delle greggi (patous).

Alla presenza di un allevatore, di un tecnico della Pastorale Pyrénéenne e di mediatori del Parco Nazionale dei Pirenei.

Programma del pomeriggio:

– gioco di ruolo con i cani da protezione e un gregge di pecore;

– a seguire proiezione e discussione del film « Rasco et nous » (documentario di un’ora sui cani da protezione).

Espanol :

Actividad de mediación sobre el tema de los perros protectores de rebaños (patous).

En presencia de un criador, un técnico de la Pastorale Pyrénéenne y mediadores del Parque Nacional de los Pirineos.

Programa de tarde:

– juegos de rol con perros de protección y un rebaño de ovejas;

– a continuación, proyección y debate de la película « Rasco et nous » (documental de una hora sobre los perros guardianes).

L’événement Animation de médiation « Chiens de protection de troupeaux et mise en situation » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-08-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65