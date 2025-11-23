Animation de Noël à la Ludothèque. Gratuit, sur inscription. rue de Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère

Animation de Noël à la Ludothèque. Gratuit, sur inscription.

rue de Bellabre Espace Allard Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Animation de Noël à la Ludothèque .

rue de Bellabre Espace Allard Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94 contact@millebulles-csc86.org

English : Animation de Noël à la Ludothèque. Gratuit, sur inscription.

German : Animation de Noël à la Ludothèque. Gratuit, sur inscription.

Italiano :

Espanol : Animation de Noël à la Ludothèque. Gratuit, sur inscription.

L’événement Animation de Noël à la Ludothèque. Gratuit, sur inscription. Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou