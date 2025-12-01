Animation de Noël à la médiathèque Mirambeau
Animation de Noël à la médiathèque Mirambeau mercredi 17 décembre 2025.
Animation de Noël à la médiathèque
Médiathèque Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Animation de Noël à la médiathèque, Histoire de Noël, Atelier créatif et goûter de Noël
.
Médiathèque Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 64 22 23 mediatheque.mairie@mirambeau.fr
English :
Christmas activities at the multimedia library, Christmas story, Creative workshop and Christmas snack
L’événement Animation de Noël à la médiathèque Mirambeau a été mis à jour le 2025-12-01 par Offices de Tourisme de Jonzac