Animation de Noël au Club hippique de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Animation de Noël au Club hippique de St Geniez d’Olt

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Clem’Horse fête Noël dimanche 7 décembre !

N’hésitez pas à venir avec vos pull et bonnet de Noël

Au programme décoration du club, soins et jeux à poney, goûter !

Cavaliers à partir de 7 ans tarif 29€

Infos et inscriptions par mail, au 06 89 378 379 ou au club !

De 14h à 17h. 29 .

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 89 37 83 79 clemhorse@hotmail.com

English :

Clem’Horse celebrates Christmas on Sunday, December 7!

German :

Clem’Horse feiert Weihnachten am Sonntag, den 7. Dezember!

Italiano :

Clem’Horse festeggia il Natale domenica 7 dicembre!

Espanol :

Clem’Horse celebra la Navidad el domingo 7 de diciembre

