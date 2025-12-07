Animation de Noël au Club hippique de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Animation de Noël au Club hippique de St Geniez d’Olt
Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Début : Dimanche 2025-12-07
Clem’Horse fête Noël dimanche 7 décembre !
N’hésitez pas à venir avec vos pull et bonnet de Noël
Au programme décoration du club, soins et jeux à poney, goûter !
Cavaliers à partir de 7 ans tarif 29€
Infos et inscriptions par mail, au 06 89 378 379 ou au club !
De 14h à 17h. 29 .
Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 89 37 83 79 clemhorse@hotmail.com
English :
Clem’Horse celebrates Christmas on Sunday, December 7!
German :
Clem’Horse feiert Weihnachten am Sonntag, den 7. Dezember!
Italiano :
Clem’Horse festeggia il Natale domenica 7 dicembre!
Espanol :
Clem’Horse celebra la Navidad el domingo 7 de diciembre
