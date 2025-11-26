Animation de Noël aux Écuries des Chênes Verts Montagrier
Animation de Noël aux Écuries des Chênes Verts Montagrier samedi 20 décembre 2025.
Animation de Noël aux Écuries des Chênes Verts
Grange du Bost Montagrier Dordogne
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
On prépare Noël aux Les Écuries Des Chênes Verts !
☃️ Nous vous donnons rendez vous le Samedi 20 décembre de 14h a 17h00 pour une belle animation de Noël autour des poneys ! Suivie d’un goûter !
Ambiance conviviale garantie
Participation de 5 euros demandée par enfant
Ouvert a tous !
Une petite
Une petite surprise vous attend… .
Grange du Bost Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 85 90 22 sophieboituzat@yahoo.fr
English : Animation de Noël aux Écuries des Chênes Verts
Getting ready for Christmas at Les Écuries Des Chênes Verts!
?? We look forward to seeing you on Saturday December 20th from 2pm to 5pm for a great Christmas pony party! Followed by a snack!
? Friendly atmosphere guaranteed
Participation of 5 euros per child
Open to all!
A small
German : Animation de Noël aux Écuries des Chênes Verts
Wir bereiten uns auf Weihnachten in Les Écuries Des Chênes Verts vor!
?? Wir freuen uns, Sie am Samstag, den 20. Dezember von 14.00 bis 17.00 Uhr zu einem schönen Weihnachtsprogramm rund um die Ponys begrüßen zu dürfen! Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss!
? Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert!
Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Kind
Für alle offen!
Eine kleine
Italiano :
Prepararsi al Natale a Les Écuries Des Chênes Verts!
?? Vi aspettiamo sabato 20 dicembre dalle 14.00 alle 17.00 per una grande festa natalizia con i pony! Seguita da una merenda!
? Atmosfera amichevole garantita
Partecipazione di 5 euro a bambino
Aperto a tutti!
Un piccolo
Espanol :
¡Preparando la Navidad en Les Écuries Des Chênes Verts!
?? Te esperamos el sábado 20 de diciembre de 14:00 a 17:00 para una gran fiesta navideña con ponis ¡Seguido de una merienda!
? Ambiente agradable garantizado
Participación de 5 euros por niño
Abierto a todos
Un pequeño
L’événement Animation de Noël aux Écuries des Chênes Verts Montagrier a été mis à jour le 2025-11-24 par Val de Dronne