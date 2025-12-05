Animation de Noël Blue Velvet Wissembourg
Animation de Noël Blue Velvet Wissembourg vendredi 5 décembre 2025.
Animation de Noël Blue Velvet
Avenue de la sous-préfecture Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Au cœur du marché de Noël, le trio Blue Velvet vous envoutera avec ses chants !
Avenue de la sous-préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr
English :
In the heart of the Christmas market, the Blue Velvet trio will captivate you with their carols!
German :
Im Herzen des Weihnachtsmarktes wird Sie das Trio Blue Velvet mit seinen Liedern verzaubern!
Italiano :
Nel cuore del mercatino di Natale, il trio Blue Velvet canterà a squarciagola!
Espanol :
En el corazón del mercado navideño, el trío Blue Velvet cantará a pleno pulmón
