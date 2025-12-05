Animation de Noël Blue Velvet Wissembourg

Animation de Noël Blue Velvet

Avenue de la sous-préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Au cœur du marché de Noël, le trio Blue Velvet vous envoutera avec ses chants !

Avenue de la sous-préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

English :

In the heart of the Christmas market, the Blue Velvet trio will captivate you with their carols!

German :

Im Herzen des Weihnachtsmarktes wird Sie das Trio Blue Velvet mit seinen Liedern verzaubern!

Italiano :

Nel cuore del mercatino di Natale, il trio Blue Velvet canterà a squarciagola!

Espanol :

En el corazón del mercado navideño, el trío Blue Velvet cantará a pleno pulmón

