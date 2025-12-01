Animation de Noël Gospel kids Wissembourg
Animation de Noël Gospel kids Wissembourg samedi 13 décembre 2025.
Animation de Noël Gospel kids
Avenue de la sous-préfecture Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 11:30:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Pour réchauffer vos cœurs, écoutez les belles interprétations de chants gospel !
Avenue de la sous-préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr
English :
To warm your heart, listen to beautiful interpretations of gospel songs!
German :
Um Ihr Herz zu erwärmen, hören Sie sich die schönen Interpretationen von Gospelgesängen an!
Italiano :
Per riscaldare il vostro cuore, ascoltate queste bellissime interpretazioni di canzoni gospel!
Espanol :
Para calentarte el corazón, escucha estas bellas interpretaciones de canciones gospel
