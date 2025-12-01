Animation de Noël Gospel kids Wissembourg

Animation de Noël Gospel kids Wissembourg samedi 13 décembre 2025.

Animation de Noël Gospel kids

Avenue de la sous-préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-13 11:30:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

2025-12-13

Pour réchauffer vos cœurs, écoutez les belles interprétations de chants gospel !

Avenue de la sous-préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

English :

To warm your heart, listen to beautiful interpretations of gospel songs!

German :

Um Ihr Herz zu erwärmen, hören Sie sich die schönen Interpretationen von Gospelgesängen an!

Italiano :

Per riscaldare il vostro cuore, ascoltate queste bellissime interpretazioni di canzoni gospel!

Espanol :

Para calentarte el corazón, escucha estas bellas interpretaciones de canciones gospel

