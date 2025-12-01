ANIMATION DE NOËL GRANDE ROUE Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens
Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-31 18:00:00
2025-12-13
Prenez de la hauteur et laissez la magie de Noël vous emporter montez à bord de la grande roue illuminée pour une vue féerique sur les festivités !
English :
Take to the skies and let the magic of Christmas sweep you away: climb aboard the illuminated Ferris wheel for a magical view of the festivities!
L’événement ANIMATION DE NOËL GRANDE ROUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE