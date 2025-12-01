Animation de Noël

Place de la Mairie La Croix-Helléan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 17:30:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

Date(s) :

2025-12-12

La municipalité organise un marché et des animations de Noël . Une balade en petit train, une parade des troubleflex lumineux, un stand de maquillage, une photo avec le Père Noël, les chants des élèves du RPI, de nombreux exposants et un spectacle de feux sont prévus. De 17h30 à 23h. .

Place de la Mairie La Croix-Helléan 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 15

L’événement Animation de Noël La Croix-Helléan a été mis à jour le 2025-11-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande