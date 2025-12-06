Animation de noël salle des fêtes Labouheyre
✨ **Animation de Noël Labouheyre** ✨
La magie de Noël arrive à Labouheyre !
Nous vous donnons rendez-vous **samedi 6 décembre**, de **9h30 à 11h30**, à la salle des fêtes pour une matinée festive et chaleureuse à partager en famille ❤️
**Au programme **
⭐ Ateliers *bricolage de Noël*
*Espace bébés* pensé pour les tout-petits
Présence de la **Ludothèque “Au petit Nid”**
Jeux du **Ludobus**
**Salle des fêtes 5005F rue des Hauts Fourneaux Labouheyre**
**Gratuit sur inscription**
Inscription avant le **1er décembre 2025** [parentalite@coeurhautelande.fr](mailto:parentalite@coeurhautelande.fr)
06 73 30 06 19
Venez partager un moment convivial et créatif en famille ! .
salle des fêtes Rue des Hauts Fourneaux Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19 parentalite@coeurhautelande.fr
