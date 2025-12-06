Animation de noël salle des fêtes Labouheyre

Animation de noël

✨ **Animation de Noël Labouheyre** ✨

La magie de Noël arrive à Labouheyre !

Nous vous donnons rendez-vous **samedi 6 décembre**, de **9h30 à 11h30**, à la salle des fêtes pour une matinée festive et chaleureuse à partager en famille ❤️

**Au programme **

⭐ Ateliers *bricolage de Noël*

*Espace bébés* pensé pour les tout-petits

Présence de la **Ludothèque “Au petit Nid”**

Jeux du **Ludobus**

**Salle des fêtes 5005F rue des Hauts Fourneaux Labouheyre**

**Gratuit sur inscription**

Inscription avant le **1er décembre 2025** [parentalite@coeurhautelande.fr](mailto:parentalite@coeurhautelande.fr)

06 73 30 06 19

Venez partager un moment convivial et créatif en famille ! .

