ANIMATION DE NOËL LABYRINTHE VÉGÉTAL GÉANT PARKING DE LA POSTE Saint-Gaudens

ANIMATION DE NOËL LABYRINTHE VÉGÉTAL GÉANT
PARKING DE LA POSTE 2 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-31
2025-12-13
Cette année encore, le centre-ville revêt ses habits de fête !
Nouveauté cette année, un labyrinthe végétal accueillera petits et grands, de quoi se perdre dans l’esprit de noël ! .
Once again this year, the city center is decked out in festive attire!
L’événement ANIMATION DE NOËL LABYRINTHE VÉGÉTAL GÉANT Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE