ANIMATION DE NOËL LABYRINTHE VÉGÉTAL GÉANT PARKING DE LA POSTE Saint-Gaudens

ANIMATION DE NOËL LABYRINTHE VÉGÉTAL GÉANT

PARKING DE LA POSTE 2 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-13

Cette année encore, le centre-ville revêt ses habits de fête !

Nouveauté cette année, un labyrinthe végétal accueillera petits et grands, de quoi se perdre dans l’esprit de noël ! .

PARKING DE LA POSTE 2 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 00

English :

Once again this year, the city center is decked out in festive attire!

L’événement ANIMATION DE NOËL LABYRINTHE VÉGÉTAL GÉANT Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE