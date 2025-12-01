Animation de Noël Saint-Germain-Laprade

Animation de Noël

Salle d’activité Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Animation de Noël proposée par le Comité des fêtes de Saint-Germain Laprade à la salle d’activité à 14h le samedi 20 décembre. Sapin de Noël, photos… Venez vivre un moment festif en famille !

Salle d’activité Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdfsgl@gmail.com

English :

Christmas entertainment proposed by the Comité des fêtes de Saint-Germain Laprade at the salle d’activité at 2pm on Saturday December 20. Christmas tree, photos… Come and enjoy a festive moment with your family!

