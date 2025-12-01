Animation de Noël Saint-Germain-Laprade
Animation de Noël Saint-Germain-Laprade samedi 20 décembre 2025.
Animation de Noël
Salle d’activité Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Animation de Noël proposée par le Comité des fêtes de Saint-Germain Laprade à la salle d’activité à 14h le samedi 20 décembre. Sapin de Noël, photos… Venez vivre un moment festif en famille !
Salle d’activité Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdfsgl@gmail.com
English :
Christmas entertainment proposed by the Comité des fêtes de Saint-Germain Laprade at the salle d’activité at 2pm on Saturday December 20. Christmas tree, photos… Come and enjoy a festive moment with your family!
