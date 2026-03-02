Animation de Pâques MISSION PIRATES Espace Pierre Talagrand Dole

Animation de Pâques MISSION PIRATES

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

2026-04-04

????? MISSION PIRATES Spécial Pâques ! ??

Une terrible nouvelle… Les pirates des Mers Lointaines ont kidnappé le Lapin de Pâques !

Prêts à embarquer pour une aventure pleine de défis ? ?

Au programme

?? Des énigmes à résoudre

?? Des épreuves à relever

?? Une grande mission collective pour sauver Mr Lapin… et repartir avec le butin !

C’est l’occasion parfaite d’offrir un après-midi ludique, sportif et rempli d’imaginaire ?

?? Places limitées inscription obligatoire à l’accueil de l’Espace Pierre Talagrand.

Ne tardez pas à inscrire votre/vos petit(s) moussaillon(s)… l’aventure n’attend pas ! ??????? .

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

