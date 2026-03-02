Animation de Pâques MISSION PIRATES Espace Pierre Talagrand Dole
Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura
Tarif : 5 – 5 – 16 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
2026-04-04
????? MISSION PIRATES Spécial Pâques ! ??
Une terrible nouvelle… Les pirates des Mers Lointaines ont kidnappé le Lapin de Pâques !
Prêts à embarquer pour une aventure pleine de défis ? ?
Au programme
?? Des énigmes à résoudre
?? Des épreuves à relever
?? Une grande mission collective pour sauver Mr Lapin… et repartir avec le butin !
C’est l’occasion parfaite d’offrir un après-midi ludique, sportif et rempli d’imaginaire ?
?? Places limitées inscription obligatoire à l’accueil de l’Espace Pierre Talagrand.
Ne tardez pas à inscrire votre/vos petit(s) moussaillon(s)… l’aventure n’attend pas ! ??????? .
Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr
