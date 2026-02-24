Animation de Printemps chasse aux oeufs de Pâques Colmar
Animation de Printemps chasse aux oeufs de Pâques Colmar samedi 28 mars 2026.
Animation de Printemps chasse aux oeufs de Pâques
Avenue de la République Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
La chasse aux oeufs en chocolat est ouverte pour les enfants de 3 à 9 ans!
Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de 3 à 9 ans. Les enfants ramassent 6 œufs de Pâques dans les jardins et les mettent dans le panier. A la sortie, ils donnent le panier en échange d’un lapin en chocolat. .
Avenue de la République Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 61 33 27 egpe68@vialis.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The chocolate egg hunt is open to children aged 3 to 9!
L’événement Animation de Printemps chasse aux oeufs de Pâques Colmar a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Colmar