Animation de Printemps chasse aux oeufs de Pâques

Avenue de la République Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

La chasse aux oeufs en chocolat est ouverte pour les enfants de 3 à 9 ans!

Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de 3 à 9 ans. Les enfants ramassent 6 œufs de Pâques dans les jardins et les mettent dans le panier. A la sortie, ils donnent le panier en échange d’un lapin en chocolat. .

Avenue de la République Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 61 33 27 egpe68@vialis.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The chocolate egg hunt is open to children aged 3 to 9!

L’événement Animation de Printemps chasse aux oeufs de Pâques Colmar a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Colmar