Animation de printemps Spa des Célestins Vichy
Animation de printemps Spa des Célestins Vichy samedi 23 mai 2026.
Animation de printemps
Spa des Célestins 111 Boulevard des Etats-Unis Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06
Ateliers en libre accès Diagnostique de peau SkinCeuticals, bol d’air Jacquier et dégustation de cocktails D-LAB.
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Spa des Célestins 111 Boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31 vichy-thermal-spa@vy-resort.com
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English :
Free access workshops: SkinCeuticals skin diagnosis, Jacquier bol d’air and D-LAB cocktail tasting.
L’événement Animation de printemps Vichy a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations
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