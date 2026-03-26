Animation de printemps Spa des Célestins Vichy

Animation de printemps

Spa des Célestins 111 Boulevard des Etats-Unis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06

Ateliers en libre accès Diagnostique de peau SkinCeuticals, bol d’air Jacquier et dégustation de cocktails D-LAB.

.

Spa des Célestins 111 Boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31 vichy-thermal-spa@vy-resort.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free access workshops: SkinCeuticals skin diagnosis, Jacquier bol d’air and D-LAB cocktail tasting.

L’événement Animation de printemps Vichy a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations