Animation de rue à la Halvêque – A la découverte de mon quartier Place des 4 Carrés Nantes

Le jeudi 9 octobre, l’équipe de PaQ’la Lune vous donne rendez-vous à la place des 4 Carrés (place des 4 carrés) pour une animation de rue gratuite et tout public ! Au programme, réalisons un abécédaire du quartier !

Place des 4 Carrés Nantes Erdre Nantes 44300

09 51 33 63 79